ASL Alessandria: 3 nuovi elettrobisturi acquistati con il contributo della Fondazione CRAL

Le Strutture di Gastroenterologia-Endoscopia Digestiva dei presidi di Novi, Casale e Acqui sono state dotate di nuove strumentazioni ad elevata tecnologie biomedica, utili allo screening del tumore al colon, grazie alla donazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio che, negli scorsi mesi, ha messo a disposizione di ASL AL la cifra necessaria all’acquisto dell’attrezzatura.

Le nuove apparecchiature

Consentono al medico di personalizzare il proprio sistema, integrandolo con moduli operativi e funzioni applicative specifiche che andranno a completare l’aggiornamento del parco tecnologico dei servizi di endoscopia di quei presidi ASL (l’attrezzatura del presidio di Tortona era già stata aggiornata). Con i nuovi elettrobisturi presenti in ogni presidio sarà possibile effettuare polipectomie endoscopiche anche complesse ed evitare la ripetizione dell’esame, aumentando la sicurezza del paziente.

Il contributo

Grazie ad esso sarà possibile affrontare con maggiore efficacia il recupero sull’attività di screening accumulatasi durante la pandemia. Il cancro del colon-retto è il tumore più diffuso in Italia, nel totale tra uomini e donne, e il sostegno al programma di screening per la diagnosi precoce attraverso l’utilizzo di elettrobisturi consente un miglioramento significativo di qualità e tempi dell’asportazione per la diagnosi e la cura, con il fine di ridurre la mortalità nell’ambito delle malattie correlate.

Le parole

La Direzione ASL AL ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il sostegno generoso. E a sua volta il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano, afferma: “Il nostro contributo destinato all’acquisto di nuove apparecchiature per Novi, Casale e Acqui è la conseguenza di una strategia di sostegno al sistema sanitario pubblico locale che il nostro ente ha messo in atto, fin dalla sua costituzione, nell’ottica di una costante attenzione alla prevenzione e alla tutela della salute dei nostri concittadini”.