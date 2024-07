Ad Alessandria i primi laureati in Medicina e Chirurgia. Cerimonia lunedì 15 luglio

Lunedì 15 luglio l’Università del Piemonte Orientale laureerà 25 nuovi dottori in Medicina e Chirurgia, i primi iscritti ad Alessandria. La cerimonia di laurea si svolgerà presso l’aula magna del Polo didattico-scientifico di viale Teresa Michel alle ore 17.

Si tratta della prima sessione di laurea per il canale formativo aperto nell’anno accademico 2018/2019, cui seguiranno la sessione autunnale e quella straordinaria nella primavera 2025. I nuovi medici si uniscono così ai 70 che si laureeranno in questa settimana presso il Polo di Novara.

La cerimonia

Vedrà la partecipazione del Rettore Gian Carlo Avanzi, del presidente della Scuola di Medicina Gianluca Gaidano, del direttore del Dipartimento di Medicina traslazionale Gianluca Aimaretti, della direttrice del Dipartimento di Scienze della Salute Lia Rimondini e della presidente del corso di studio in Medicina e Chirurgia Sandra D’Alfonso, cui si aggiungeranno il Presidente della Regione Alberto Cirio e dal nuovo assessore alla Sanità Federico Riboldi.

I vertici dell’Ateneo hanno espresso la grande soddisfazione per questo traguardo, il 1° per i neo-dottori, ma anche per un percorso iniziato 6 anni fa, arricchito dall’istituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria avvenuta all’inizio del 2024.