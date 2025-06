Servizi funebri e cimiteriali, da domani fa tutto il Comune di Alessandria

In seguito alla revoca del servizio al concessionario privato “Cimiteri Alessandrini S.r.l.”, a partire da domani, martedì 1° luglio, la gestione dei servizi funebri–cimiteriali e delle attività di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, saranno svolte dagli Uffici comunali.

INFO: telefono – 0131-515276 – [email protected]

[email protected] – [email protected] –

PEC: [email protected]

Gli Uffici Comunali si occupano anche di: formazione degli atti di morte; rilascio delle autorizzazioni al trasporto di cadaveri/resti ossei/ceneri; rilascio delle autorizzazioni al seppellimento; rilascio delle autorizzazioni all’affidamento/dispersione di ceneri; rilascio dei passaporti mortuari; rilascio delle autorizzazioni all’inumazione/tumulazione; rilascio delle autorizzazioni all’esumazione/estumulazione; stipula di contratti di concessione di aree per cappelle funerarie, loculi e siti in terra; retrocessione di loculi, siti in terra e cappelle di famiglia; rientro di concessioni in stato di abbandono; rinnovo siti trentennali; voltura delle cappelle/edicole di famiglia.

Per tutte queste attività l’utenza dovrà rivolgersi al personale dell’Ufficio sito in piazza della Libertà n. 1 – Ala di sinistra – Secondo Piano – Ufficio di Stato Civile – Servizi Cimiteriali. ORARIO – 8:30-12:45 dal lunedì al sabato.

Veduta interna del cimitero di Alessandria con la chiesa sullo sfondo