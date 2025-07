NAPOLI (ITALPRESS) – Il fisco può estendere i controlli anche ai parenti. Come spiega la Cassazione in una recente ordinanza, l’Agenzia delle entrate può ampliare i suoi poteri ed effettuare delle verifiche anche su familiari, parenti e soci del contribuente, ma solo in caso di ragionevole sospetto di illecito fiscale.

sat/azn