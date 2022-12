Il Comune di Alessandria e la campagna di sensibilizzazione contro l’utilizzo dei botti

L’iniziativa

L’assessorato Tutela Animali del Comune di Alessandria, in prossimità dell’arrivo delle festività natalizie, propone un momento di riflessione per i ragazzi, le famiglie e tutti i cittadini, sull’utilizzo di petardi e botti, “tradizione” delle feste.

Viene riproposta come ogni anno la campagna “Botti? No grazie!” per ricordare a tutti i cittadini che il periodo natalizio e, in particolare, il Capodanno, che noi consideriamo un’occasione di festa, per gli animali può diventare un vero e proprio incubo. Perché i botti creano negli animali stress e spavento: la loro soglia uditiva è molto più sviluppata rispetto a quella dell’uomo, e il rumore dei botti fa danni.

La campagna

Fonda il proprio presupposto direttamente su quanto sancito dal Regolamento comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali (approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 129 del 27/09/2013), che all’art. 9, c. 27 espressamente vieta “l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dal 24 dicembre al 6 gennaio e il martedì grasso di carnevale di ogni anno” (sanzione da 200 a 500 €).

Le parole

Il vicesindaco Marica Barrera rivolge un appello “al senso di responsabilità individuale e collettiva e al senso civico di tutti. È proprio seguendo questa linea che l’Amministrazione comunale ha scelto di non fare uno spettacolo pirotecnico per San Silvestro. Una decisione responsabile che auspico che trovi un seguito nel comportamento individuale. È giusto divertirsi, ma con coscienza. Festeggiare l’ultimo dell’anno può essere ugualmente bellissimo, anche evitando di far scoppiare i botti”.