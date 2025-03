Alessandria: chiuso l’ufficio postale di piazza Libertà da domani, martedì 18, a giovedì 27 marzo

Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Alessandria Centro, in piazza della Libertà n.23, resterà chiuso al pubblico da martedì 18 marzo a giovedì 27 marzo 2025, per consentire l’effettuazione di alcuni lavori infrastrutturali. Durante il periodo di chiusura ci si potrà rivolgere all’ufficio postale limitrofo in via Cavour n.55, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35, presso il quale sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni (conto, libretto, Postepay).

Altri uffici postali vicini

via Verona n.28, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35 (dotato di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana);

via Testore n.32, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35 (dotato di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana).