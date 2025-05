ACLI: si al riscatto di periodi non coperti da contributi

Se hai iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e non hai contributi versati prima di quella data, puoi accedere prima alla pensione e incrementare la tua futura rendita! Con la Legge Bilancio 2024 è stata reintrodotta la possibilità di riscattare fino a 5 anni di periodi non coperti da contribuzione, anche non continuativi, tra il 1996 e il 2023. Si tratta di una possibilità che era stata prevista dalla Legge di Bilancio 2018 ma che era scaduta alla fine del 2021.

Il riscatto consente di aggiungere alla propria anzianità contributiva i periodi in cui non si sono versati i contributi all’INPS, per esempio perché si era inoccupati, inattivi, studente etc. In questo modo, si può raggiungere prima i requisiti per andare in pensione e aumentare la misura della prestazione.

Questa opzione non è disponibile per i periodi precedenti alla prima occupazione. I periodi riscattati contano sia per ottenere il diritto alla pensione che per calcolarne l’importo. Non è possibile riscattare periodi di attività lavorativa soggetti a obbligo contributivo.

Per esercitare questa facoltà, bisogna presentare la domanda di riscatto entro il 31 dicembre 2025, esclusivamente in via telematica all’INPS. L’onere di riscatto è calcolato in base alla retribuzione e all’aliquota contributiva in vigore alla data della domanda. Si può versare in unica soluzione o in rate mensili senza interessi.

