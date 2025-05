ACLI: Pensione di Vecchiaia, quando ottenerla?

Se si è raggiunta l’età pensionabile, i requisiti per ottenere la Pensione di Vecchiaia dipendono dalla data di inizio dell’attività lavorativa e dai contributi versati. Per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, i requisiti sono: 67 anni di età e 20 anni di contribuzione.

Per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi i requisiti sono: 67 anni di età, 20 anni di contribuzione e importo minimo non inferiore all’Assegno Sociale INPS (per il 2024 pari a 534,41 euro), oppure 71 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva.

I requisiti per la Pensione di Vecchiaia possono essere raggiunti anche cumulando gratuitamente le anzianità contributive versate in diverse gestioni previdenziali.

Per ottenere la Pensione di Vecchiaia bisogna cessare ogni attività lavorativa dipendente.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti.

