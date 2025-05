Alessandria: 143.400 € per 5 nuove Pro Loco, dalla Regione fondi per quasi 1 milione

La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno a favore del mondo associativo locale, stanziando 1 ulteriore milione di euro per sostenere Pro Loco e Associazioni d’Arma attive sul territorio. Le risorse si aggiungono ai 5 milioni già assegnati nel settembre scorso, portando così la dotazione complessiva del bando a 6 milioni di euro. Gli interventi riguardano l’acquisto di attrezzature per l’allestimento di strutture e palchi destinati a manifestazioni locali, rafforzando la capacità organizzativa delle associazioni e la qualità degli eventi diffusi su tutto il territorio regionale.

La ripartizione ha assegnato 143.400 euro alla provincia di Alessandria per 5 Pro Loco: Associazione Turistica Pro Loco Di Cereseto 26.360 euro, Associazione Turistica Pro Loco Di Avolasca 30.000 euro, Pro Loco Odalengo Grande 29.340 euro, Pro Loco Belvedere S. Martino Di Gavazzana 27.700 euro, A.P.S. Proloco Pratolungo 30.000 euro, che si aggiungono alle 30 già finanziate (716.000 euro).

In precedenza, sullo stesso territorio, erano già state sostenute anche 5 Associazioni d’Arma, portando così a 40 il numero complessivo di realtà associative alessandrine beneficiarie dei fondi regionali, per un totale di 994.100 euro.

LE PAROLE – Così il presidente della Regione, Cirio, e gli assessori Chiarelli, Bussalino e Riboldi: “Le Pro Loco e le Associazioni d’Arma sono veri e propri presìdi sociali e culturali, presenti capillarmente in ogni provincia, e rappresentano una risorsa fondamentale per la promozione delle nostre tradizioni, per il presidio del territorio e per la qualità degli eventi locali. Valorizziamo chi lavora per sicurezza e qualità delle manifestazioni, rafforzando una rete che anima i borghi e le comunità”.

Così il presidente Unpli Piemonte, Fabrizio Ricciardi: “Questo sostegno della Regione è un segnale concreto di fiducia verso il ruolo delle Pro Loco, che da sempre operano con passione per valorizzare il territorio, le tradizioni e il patrimonio culturale, contribuendo a tenere vive le identità dei paesi”.