ACLI: novità 2025 per Bonus Nido e Nuove nascite

BONUS ASILO NIDO – si esclude dall’ISEE le somme ricevute per l’Assegno Unico Universale e si riconosce una maggiorazione di 2.100 euro per famiglie con ISEE minorenni fino a 40.000 euro. Nel 2025 gli importi sono: 3.600 euro annui per famiglie con ISEE minorenni fino a 40.000; 1.500 euro annui per famiglie con ISEE minorenni superiore a 40.000.

BONUS NUOVE NASCITE – contributo una tantum di 1.000 euro per ogni nato o adottato nel 2025, erogato a famiglie con requisiti: il genitore deve essere residente in Italia e avere cittadinanza italiana, comunitaria o un Permesso di Soggiorno di lungo periodo; il bambino deve essere nato, adottato o in affido pre-adottivo nel 2025 (i genitori devono far parte dello stesso nucleo familiare, inclusi i genitori single); avere un ISEE non superiore a 40.000 euro.

Il Bonus è una carta prepagata che può essere utilizzata per acquisto di beni di prima necessità per bambino: alimentari, prodotti per la cura, dispositivi di sicurezza, abbigliamento e servizi medici pediatrici.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04