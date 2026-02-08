Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: nuovo singolo per il cantautore bolognese Guglielmo, il titolo è ‘Peggy Gou’

Feb 8, 2026

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dagli ultimi due singoli Se mi guardi così e Ci baciavamo, entrambi rimasti per settimane nelle prime posizioni delle classifiche radiofoniche indipendenti, il cantautore bolognese Guglielmo presenta Peggy Gou, nuovo estratto dall’album Angelico, 11 tracce tra malinconia, poesia e pop, pubblicato lo scorso 3 ottobre 2025.
Il singolo “Peggy Gou” rappresenta uno dei momenti più leggeri e spensierati di Angelico e ne incarna lo spirito più luminoso. Realizzato e prodotto da Lungomare S.r.l.con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. 
Multilinkhttps://pirames.lnk.to/PeggyGou

La canzone è un omaggio alla celebre DJ coreana e racconta una città che scorre silenziosa, ma viva, tra immagini intime e riferimenti simbolici: «Celebra la vita urbana che continua anche quando sembra immobile (“vorrei fare balotta con il Nettuno”) ed è proprio la musica di Peggy Gou a diventare il punto di incontro, magari una sera, quando suona».
Il brano è stato prodotto artisticamente, mixato e masterizzato da Renato Droghetti in collaborazione con SanLucaSound di Bologna. Le parti di chitarra sono state eseguite in studio da Paolo La Ganga.

LE PAROLE – Così Guglielmo Rossi Scota, che ha all’attivo 2 importanti collaborazioni cinematografiche con i fratelli Vanzina: «Ho scritto Peggy Gou nel maggio 2025, mese di passaggio tra il freddo e l’arrivo dell’estate, quando ci si lascia alle spalle le malinconie e si è in cerca di felicità».

CREDITI

Sito ufficiale: https://guglielmofficial.com/
Instagram: https://www.instagram.com/guglielmoscrittoda/
TiikTok: https://www.tiktok.com/@guglielmoscrittoda?_t=ZN-8xfXNfEyj9K&_r=1
Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/5L8nWLO7Mx5NS8JbphljyX
Amazon music: https://music.amazon.it/artists/B008XTGDIS/guglielmo
Youtube: https://www.youtube.com/@guglielmogrs

