ACLI: le news sulla NASpI 2025

Dal 2025 vi sono condizioni più stringenti legate al requisito contributivo per il diritto alla NASpI, qualora chiesta in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale. Il diritto alla NASpI resta vincolato alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro. La norma non prevede la possibilità di ottenerla a seguito di dimissioni volontarie ma inasprisce i requisiti qualora nei 12 mesi precedenti la decorrenza della NASpI la persona abbia cessato un precedente rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale. In questa ipotesi è necessario avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della NASpI.

Dal 2025 anche l’assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni – in base ai CCNL – può essere considerata come implicita dimissione volontaria con conseguente perdita del diritto a percepire la NASpI e l’applicazione del nuovo requisito in caso di successiva cessazione involontaria.

