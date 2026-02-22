ACLI: il contratto di Apprendistato, tutto quello che c’è da sapere

Il Contratto di Apprendistato è un rapporto di lavoro finalizzato alla formazione dei giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal quale il datore di lavoro può recedere al termine del periodo di formazione.

Il periodo di formazione per l’apprendista deve avere una durata minima di 6 mesi. L’apprendista ha tutti i diritti di un lavoratore dipendente, quali l’applicazione di un Contratto Collettivo, l’assicurazione contro malattia e infortuni, tutela maternità. Lo stipendio può essere inferiore fino a 2 livelli rispetto a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni.

Esistono 3 tipi di Apprendistato: l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, giovani dai 15 anni; l’Apprendistato professionalizzante, giovani 18-29 anni; l’Apprendistato di alta formazione e di ricerca, giovani 18-29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale.

