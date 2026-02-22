Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: il contratto di Apprendistato, tutto quello che c'è da sapere

Il Contratto di Apprendistato è un rapporto di lavoro finalizzato alla formazione dei giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal quale il datore di lavoro può recedere al termine del periodo di formazione.
Il periodo di formazione per l’apprendista deve avere una durata minima di 6 mesi. L’apprendista ha tutti i diritti di un lavoratore dipendente, quali l’applicazione di un Contratto Collettivo, l’assicurazione contro malattia e infortuni, tutela maternità. Lo stipendio può essere inferiore fino a 2 livelli rispetto a quello spettante ai lavoratori addetti a mansioni.
Esistono 3 tipi di Apprendistato: l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, giovani dai 15 anni; l’Apprendistato professionalizzante, giovani 18-29 anni; l’Apprendistato di alta formazione e di ricerca, giovani 18-29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

