Made in Italy: export agroalimentare da record con un valore di 73 miliardi di euro nel 2025

DiRaimondo Bovone

Feb 22, 2026 , , , , , ,

Nonostante conflitti e guerre commerciali, l’export agroalimentare Made in Italy fa segnare un nuovo record, chiudendo il 2025 con un valore complessivo di quasi 73 miliardi di euro, il massimo di sempre, grazie a un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Ad affermarlo è un’analisi della Coldiretti su dati Istat che evidenziano come il cibo tricolore si confermi un asset strategico fondamentale per l’economia del Paese, oltre che uno dei suoi simboli più noti e apprezzati.

Immagine simbolo della sovranità alimentare italiana

I MERCATI – A livello generale la Germania resta il principale sbocco dell’alimentare con un valore di 11,2 miliardi nel 2025, mentre la Francia scavalca al 2° posto gli Stati Uniti, salendo a 7,9 miliardi. Sul risultato negli Usa pesano i dazi imposti dal presidente Trump, che nel bilancio complessivo costano l’azzeramento della crescita registrata negli anni scorsi e un calo del 5%, chiudendo a 7,5 miliardi. Al 4° posto la Gran Bretagna, con 4,9 miliardi. Poi, sotto 1 miliardo di euro, cresce l’export in Cina, con oltre 670 milioni di euro, mentre è stabile la Russia (680 milioni), che risente di embargo e sanzioni.

LE PAROLE – Il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco, spiega la situazione: “Ci sono tutte le potenzialità per crescere e raggiungere i 100 miliardi nel 2030, lavorando su trasparenza e internazionalizzazione. Il primo passo deve essere l’obbligo di indicare l’origine a livello europeo per ciascuno Stato membro, modificando dell’attuale codice doganale”.
Il direttore Roberto Bianco si esprime sul ritorno economico per le imprese agricole: “Sarebbe una risposta sociale e occupazionale per tutti i territori e avrebbe un effetto positivo anche sulla promozione, comunicando con maggiore efficacia il valore delle eccellenze italiane in termini di qualità e sostenibilità e approcciando nuovi mercati”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

