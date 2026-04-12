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ACLI: ecco gli importi 2026 del Bonus Asilo Nido

DiRaimondo Bovone

Apr 12, 2026 , , , , ,

Nel 2026 è attivo il Bonus Asilo Nido, un contributo di sostegno alle famiglie con figli nati, adottati o affidati, servirà per il pagamento delle rette degli asili nido e strutture abilitate a erogare servizi educativi ai minori di età 0-3 anni e il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione per minori affetti da gravi patologie croniche.
L’importo del contributo, massimo 3.600 euro annui, è calcolato in base alla data di nascita e al valore dell’ISEE minorenni. In assenza di ISEE il contributo è erogato nella misura minima.
Il Bonus è erogato mensilmente al massimo per 11 mensilità per anno solare e non può essere superiore al valore della retta. Il contributo non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza asili nido. Il contributo per supporto presso la propria abitazione è erogato in un’unica soluzione.
La domanda deve essere presentata solo online all’INPS entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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