ACLI: Diritti Invalidità Civile pari o superiore al 74%

Con un’Invalidità pari o superiore al 74% si può ottenere l’Assegno mensile di assistenza per Invalidità Civile, una prestazione economica erogata dall’INPS. l’Assegno è destinato a chi ha un reddito inferiore a una determinata soglia, fissata annualmente, che verrà convertito in Assegno Sociale al compimento dei 67 anni.

Inoltre si può ottenere in questi casi: – come lavoratore dipendente, maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, fino a un massimo di 5 anni, presso la pubblica amministrazione o aziende private; – si accede all’Ape Sociale, anticipo pensionistico disponibile dai 63 anni e 5 mesi, fino al raggiungimento della Pensione di Vecchiaia, con almeno 30 anni di contributi; – come lavoratore precoce, con 1 anno di contributi versati prima dei 19 anni, si può ottenere la Pensione Anticipata con 41 anni di contributi.

