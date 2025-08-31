Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: dal 15 settembre le domande per il Bonus Psicologo

Raimondo Bovone

Ago 31, 2025

Dal 15 settembre al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare domanda per il Bonus Psicologo, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia a favore delle persone che vivono condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Il Bonus sarà erogato sotto forma di voucher spendibili presso psicoterapeuti aderenti all’iniziativa.
Al momento della presentazione della domanda (compilabile solo online sul sito Inps con SPID e/o CIE) è necessario essere residenti in Italia e avere un ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro. Gli importi del Bonus variano a seconda della fascia ISEE di appartenenza.
Coloro che risulteranno ammessi al Bonus riceveranno dall’INPS un codice univoco personale che servirà per prenotare le sedute con lo psicologo.
Il Bonus deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. oltre questa scadenza il beneficio decade automaticamente.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

