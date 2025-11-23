ACLI: Bonus Mamma 2025, le domande entro il 9 dicembre

Il Bonus Mamma 2025 è riconosciuto alle madri lavoratrici con 2 o più figli, per ogni mese di lavoro nel 2025. La domanda deve essere presentata entro il 9 dicembre 2025.

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro e il Bonus spetta a: madri con 2 figli fino al compimento dei 10 anni del 2° figlio; madri con 3 o più figli fino ai 18 anni del figlio più piccolo.

Il Bonus è un contributo di 40 euro mensili (esentasse e non rilevante ai fini ISEE) per un massimo di 12 mensilità, corrisposto in un’unica soluzione.

Possono richiederlo le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie.

Sono escluse le lavoratrici con 3 o più figli titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che possono accedere all’esonero contributivo previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).

