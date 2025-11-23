Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: Bonus Mamma 2025, le domande entro il 9 dicembre

Il Bonus Mamma 2025 è riconosciuto alle madri lavoratrici con 2 o più figli, per ogni mese di lavoro nel 2025. La domanda deve essere presentata entro il 9 dicembre 2025.
Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro e il Bonus spetta a: madri con 2 figli fino al compimento dei 10 anni del 2° figlio; madri con 3 o più figli fino ai 18 anni del figlio più piccolo.
Il Bonus è un contributo di 40 euro mensili (esentasse e non rilevante ai fini ISEE) per un massimo di 12 mensilità, corrisposto in un’unica soluzione.
Possono richiederlo le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie.
Sono escluse le lavoratrici con 3 o più figli titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che possono accedere all’esonero contributivo previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Lunedì 24 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Recuperato con elicottero dai Vigili del fuoco cavallo bloccato nel fango

Ucraina, Meloni: “Il piano di Trump base di discussione per una pace giusta”

Italia nella leggenda, la Coppa Davis è azzurra per il terzo anno di fila

Lazio batte Lecce 2-0, decidono Guendouzi e Noslin

Cina, premier Li promette alle aziende italiane maggiore accesso al mercato

