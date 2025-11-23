‘Giornate FAI per le scuole’: dal 24 al 29 novembre con gli ‘Apprendisti Ciceroni’ a Tortona e Ovada

In occasione dei 50 anni del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, tornano nella settimana dal 24 al 29 novembre le “Giornate FAI per le scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che da 14 anni la Fondazione organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno.

La manifestazione fa parte del programma nazionale “FAI per la Scuola”, un piano ricco e articolato che ben esprime la vocazione del FAI all’educazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura del patrimonio culturale italiano, proprio a partire dalle giovani generazioni.

INFO – www.faiscuola.it www.giornatefaiperlescuole.it– Mail: [email protected]

Protagonisti delle Giornate saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al FAI, vivendo un coinvolgimento diretto nella valorizzazione del proprio territorio come parte attiva della comunità, e assurgendo a desempio per molti giovani in uno scambio educativo tra pari. Le Delegazioni di migliaia di volontari della Fondazione, diffusi e attivi in tutte le regioni, apriranno infatti oltre 200 luoghi speciali che saranno visitati da studenti iscritti al FAI con la propria classe.

Tortona, fondazione CRT

BENI APERTI IN PROVINCIA – TORTONA, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. La Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ospiterà l’esame diagnostico e storico dell’ultimo dipinto del celebre pittore divisionista Pellizza da Volpedo, Membra Stanche. Realizzato nel 1907, raffigura una famiglia di emigranti durante una tappa del loro ritorno verso l’Appennino dalle risaie della Lomellina. Attualmente custodito presso la Casa Museo della Fondazione Cerruti di Rivoli – Castello di Rivoli, il dipinto si inserisce nei cicli di lavori dedicati alla vita, all’amore, al lavoro e alla morte. Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Peano e dell’Ist. Marconi, Tortona.

OVADA, Cappella Santa Maria Sedes Sapientiae – Palazzo S. Caterina. Situata nell’area dell’Istituto Madri Pie – Santa Caterina a Ovada, la Cappella Santa Maria Sedes Sapientiae fu edificata tra il 1864 e il 1881, con pianta circolare e cupola. Dedicata alla Vergine Maria come “Sedes Sapientiae” (Trono della Sapienza), funge come spazio di culto per l’istituto e testimonia l’impegno delle Madri Pie fin dal 1826 nell’educazione delle giovani a Ovada. Nel tempo ha visto vari restauri, tra cui un restauro conservativo nel 2005-2006 che ha recuperato l’assetto originario degli interni. Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Santa Caterina Madri Pie, Ovada.







