ACLI: quando diventa definitivo l’Assegno Invalidità?

L’INPS eroga l’Assegno ordinario di Invalidità ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulta a meno di 1/3 a causa di accertata infermità di natura fisica o mentale. L’Assegno ordinario di Invalidità decorre generalmente dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché iscritti alla Gestione Separata.

L’Assegno ha una durata triennale e, al termine di tale periodo, è possibile chiedere il rinnovo della prestazione, presentando una nuova domanda entro la data di scadenza. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l’Assegno diventa definitivo, ma l’INPS può sottoporlo a revisione in qualsiasi momento, mediante controlli medico-legali, per verificare la persistenza delle condizioni per l’erogazione della prestazione economica.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04