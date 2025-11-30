Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: attenzione alla scadenza della domanda NASpI

DiRaimondo Bovone

Nov 30, 2025 , , ,

La NASpI è l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori dipendenti ed è un sostegno essenziale.
La domanda per la NASpI deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o da altri eventi specifici come la fine della maternità, malattia o una vertenza sindacale. In alcuni casi il termine può essere sospeso come durante la maternità o infortunio sul lavoro. Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione, la NASpI decorre dall’8° giorno successivo. Se inoltrata oltre tale termine, la prestazione decorrerà dal giorno seguente alla presentazione della stessa.
La NASpI viene erogata per una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi. A partire dal 6° mese di fruizione, oppure dall’8° mese per i beneficiari di età pari o superiore a 55 anni, è prevista una riduzione progressiva dell’importo mensile pari al 3% al mese.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

