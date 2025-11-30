ACLI: attenzione alla scadenza della domanda NASpI

La NASpI è l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori dipendenti ed è un sostegno essenziale.

La domanda per la NASpI deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o da altri eventi specifici come la fine della maternità, malattia o una vertenza sindacale. In alcuni casi il termine può essere sospeso come durante la maternità o infortunio sul lavoro. Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione, la NASpI decorre dall’8° giorno successivo. Se inoltrata oltre tale termine, la prestazione decorrerà dal giorno seguente alla presentazione della stessa.

La NASpI viene erogata per una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi. A partire dal 6° mese di fruizione, oppure dall’8° mese per i beneficiari di età pari o superiore a 55 anni, è prevista una riduzione progressiva dell’importo mensile pari al 3% al mese.

