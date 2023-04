Quali sono i gadget ecologici su cui puntare?

Le tematiche green sono sempre più al centro dell’attenzione, le aziende vogliono mostrare il loro interesse nel prevenire e limitare l’impatto sull’ambiente e lo fanno con campagne specifiche, migliorando i loro processi produttivi e ovviamente anche cercando di attirare l’attenzione del pubblico con campagne marketing specifiche. Che tu abbia un’azienda, un’attività o un albergo devi sapere quali sono i gadget ecologici migliori su cui puntare.

Gadget ecologici: quali scegliere per promuovere la tua attività?

Al primo posto, tra i gadget ecologici su cui puntare, non possiamo non citare i sacchetti di carta personalizzati: sono un ottimo strumento per far girare il nome del tuo brand, ed essendo perfettamente riciclabili ma anche riutilizzabili danno chiaro il messaggio dell’impegno che la tua azienda porta avanti nel provare a ridurre l’impatto sull’ambiente.

Altrettanto amate sono le borracce: come ci spiega Maxilia Italia sono molti gli hotel, ad esempio, che offrono in prestito la borraccia con logo del proprio albergo e una scritta accattivante promuovendo l’utilizzo di acqua da boccioni e depuratori rispetto all’utilizzo di bottigliette in plastica usa e getta.

Uno dei gadget ecologici più innovativi, che sta guadagnando sempre più popolarità, è la power bank a energia solare. Questi dispositivi, con batterie al litio, vengono ricaricati grazie all’energia solare e sono in grado di fornire energia sufficiente per ricaricare gli smartphone, i tablet e altri devices elettronici. Per un’azienda interessata a promuovere l’ecosostenibilità, l’utilizzo di una power bank a energia solare personalizzata con il logo dell’azienda sarebbe un gesto apprezzato dai propri clienti e promuoverebbe una immagine aziendale attenta alla sostenibilità ambientale. Attenzione però: si tratta anche di una proposta dispendiosa che potrebbe impattare notevolmente sui bilanci.

Le penne realizzate con materiali di recupero sono un’ottima scelta per le aziende che vogliono fare marketing mantenendo un occhio di riguardo per l’ambiente. Vengono realizzate con scarti di materiali di recupero come il legno o la plastica ed hanno un impatto ambientale nettamente inferiore rispetto alle tradizionali penne in plastica. Sono un’ottima scelta perché risultano impattanti sui potenziali clienti ma anche estremamente economiche.

I block notes in carta riciclata sono la soluzione ideale per le attività; sono perfetti per prendere appunti, scrivere note o organizzare il proprio lavoro quotidiano. Anche questi gadget possono avere un design originale che può rendere i block notes un elemento distintivo di una campagna di marketing.

Le mug take away in ceramica sono un’altra scelta vincente con un ottimo rapporto qualità prezzo: sono perfette per portare con sé il proprio caffè o tè preferito e sostituire le tazze in plastica usa e getta; resistenti e durature possono anche essere personalizzate con il logo dell’azienda.

Negli ultimi anni, molte aziende hanno deciso di adottare una politica eco-friendly per dimostrare un impegno concreto verso l’ambiente e la salvaguardia del pianeta. Per raggiungere questo obiettivo, sempre più imprese stanno investendo in gadget e oggetti eco-sostenibili che possano fare bella impressione sui consumatori. L’utilizzo di gadget come borracce, shopper riutilizzabili, penne realizzate con materiali riciclati e power bank solari, oltre ad essere funzionali e utili nel quotidiano, dimostrano l’attenzione dell’azienda verso l’ambiente e la sostenibilità delle risorse.