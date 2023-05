Poste Italiane: negli uffici postali in Provincia disponibile la cartolina della ‘Festa della Mamma’

Poste Italiane anche quest’anno festeggia la Festa della Mamma con una colorata

cartolina filatelica. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

cartolina può essere acquistata ( costo 1 € ) online sul sito 10 Spazio Filatelia del territorio; nei 4 Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Alessandria (Alessandria Centro, Casale, Novi Ligure e Tortona), dall’8 al 15 maggio , sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile. Lapuò essere acquistata ( poste.it e neidel territorio;(Alessandria Centro, Casale, Novi Ligure e Tortona),, sarà anche possibile chiedere l’, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.