Lavoro, oggi ADHR GROUP apre a Casale Monferrato: pronte 150 assunzioni sul territorio

Inaugura oggi, 13 aprile, in via Negri, la nuova filiale dell’agenza per il lavoro ADHR Group, con numerose ricerche aperte nel settore logistica, produzione, impiantistica e impiegatizio per imprese del Comune piemontese.

Taglio del nastro in giornata per la filale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group, che apre i battenti nel Comune di Casale Monferrato in via Via Negri 36/a, con un numero di ricerche di personale già attive: 150 posti disponibili dalla logistica alla produzione, dal settore edile a quello impiegatizio. I profili cercati saranno selezionati e poi assunti in aziende del territorio, prima con contratto di somministrazione da ADHR Group, poi direttamente dall’impresa cliente.

La nuova filiale si trova nella zona industriale di Casale Monferrato, proprio per scelta strategica del Gruppo: prossimità alle imprese e semplicità nell’essere raggiunta da chi cerca lavoro. Oltre 50 carrellisti, magazzinieri, operatori di macchine utensili, manutentori, addetti al montaggio e all’assemblaggio. Nel settore impiegatizio la ricerca è di una ventina di figure amministrative e contabili, con un previsto picco di assunzioni nei mesi estivi. Ricerca per una ventina idraulici ed elettricisti nel comparto edile.

Info

Per candidarsi alle posizioni aperte scrivere a: [email protected]

consultare questo link. Numero di telefono temporaneo: +39 331 6838453.

Link esteso per candidarsi: https://www.adhr.it/news-ed-eventi/news/un-nuovo-taglio-del-nastro-piemonte?utm_source=stampa&utm_medium=apertura