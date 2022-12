In una società oramai votata al digitale, la connessione Internet è diventata un vero e proprio bene di prima necessità. Rinunciarvi significa limitare le proprie opzioni in termini di informazione, come nel caso del digital divide, ma anche in molti altri campi. Basti ad esempio pensare a chi lavora da casa, e ha la necessità di poter contare su una connessione Internet veloce e performante, o a chi gioca ai videogames per professione. Nella guida di oggi, dunque, scopriremo insieme alcuni tips utili per velocizzare la connessione e per sfruttarla al massimo del suo potenziale.

Cambiare contratto e fornitore Internet

Innanzitutto, dobbiamo verificare se il nostro attuale contratto e il nostro provider Internet ci forniscono un servizio che possa dirsi soddisfacente. A tal fine, è possibile utilizzare i test disponibili online (noti anche come Speed test), che consentono di confrontare la velocità effettiva della connessione con quella garantita dal provider nel contratto. Se c’è una differenza tra questi due valori, e se è molto ampia, conviene trovare delle opzioni alternative. Si fa ad esempio riferimento alle tariffe Internet senza fili reperibili grazie ai comparatori online, che consentono di verificare quali sono le migliori opzioni attualmente sul mercato.

Verificare le condizioni del router

Il secondo passo è verificare le condizioni del router. Se lo speed test fornisce dei risultati positivi, ma la navigazione risulta comunque lenta, è qui che potrebbe trovarsi l’inghippo. I router possono diventare obsoleti e lenti con il tempo, quindi è importante assicurarsi che il nostro funzioni al massimo dell’efficienza. Ciò significa verificare la presenza di eventuali aggiornamenti del firmware, e controllare che tutte le impostazioni siano configurate correttamente. Inoltre, se il router non si trova in una posizione centrale della casa, conviene spostarlo in una zona dove possa propagare con maggiore efficacia il segnale.

Usare i cavi Ethernet

Anche con i router più recenti, le connessioni wireless possono offrire delle prestazioni inferiori, rispetto a quelle cablate. Per certe operazioni, come nel caso del gaming o dello streaming video, conviene utilizzare i cavi Ethernet, per poter ottenere una navigazione notevolmente più veloce ed efficiente, rispetto al WiFi. Un cavo Ethernet, infatti, offre una stabilità del segnale decisamente superiore, evitando problemi come il lag e il freeze dei fotogrammi. Come detto, una scelta del genere risulta particolarmente vantaggiosa se si gioca online o se si guardano con regolarità i contenuti in streaming (su Netflix, ad esempio).

Chiudere i programmi non necessari

Molti programmi vengono eseguiti in background senza che l’utente possa accorgersene, il che può portare ad una riduzione della velocità di navigazione. Ciò accade perché i programmi in questione occupano risorse preziose sui nostri dispositivi, come la memoria e la potenza di elaborazione. Per garantire le massime prestazioni, bisogna chiudere le applicazioni non necessarie durante la navigazione, il gaming o lo streaming, in modo che non interferiscano con la velocità della connessione.

Un ultimo consiglio è il seguente: aggiornare e tenere sempre aggiornato il browser, sia per una questione di velocità che di sicurezza.