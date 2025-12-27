Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Viabilità regionale, il Piemonte finanzia nuove opere: a Casale Monferrato 1.125.000 euro

DiRaimondo Bovone

Dic 27, 2025 , , , ,
Veduta aerea di Casale Monferrato

La Regione Piemonte continua a investire sulla sicurezza e sull’efficienza della rete stradale regionale e provinciale: è stata approvata una delibera che stanzia complessivamente 1.575.000 euro per finanziare le progettazioni di fattibilità di interventi prioritari sulla viabilità. Con questo nuovo stanziamento la Regione Piemonte rafforza il proprio impegno nel garantire una rete stradale più moderna, sicura ed efficiente, capace di sostenere la mobilità delle persone e la competitività del sistema logistico.

Lo stanziamento ammonta a 1.125.000 euro sul 2025 e 450.000 euro sul 2026, consentendo di adeguare le progettazioni alla nuova normativa in materia di appalti. Gli interventi finanziati riguardano alcune opere considerate strategiche per il territorio piemontese: • SP 11 Novara-Vercelli: 180.000 euro – • SP 6 Piossasco: 60.000 euro; • circonvallazione Giaveno: 210.000 euro; • variante di Casale Monferrato: finanziamento complessivo di 1.125.000 euro, suddiviso tra le annualità 2025 e 2026, a seguito di una specifica richiesta della Provincia di Alessandria.

L’assessore Federico Riboldi

Così l’assessore Federico Riboldi: «Il finanziamento della tangenziale di Casale Monferrato rappresenta un passaggio fondamentale per la città e per tutto il Monferrato. È un’opera strategica, attesa da anni, che incide sulla sicurezza stradale, sulla qualità della vita dei cittadini e sullo sviluppo economico dell’area».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

QuiEuropa Magazine – 27/12/2025

Dic 27, 2025
IN EVIDENZA

Federica Brignone si allena a Courmayeur, le immagini

Dic 27, 2025
Attualità IN EVIDENZA Salute & Scienza

Regione Piemonte: approvato il piano socio-sanitario 2025-2030

Dic 27, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Viabilità regionale, il Piemonte finanzia nuove opere: a Casale Monferrato 1.125.000 euro

Dic 27, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

QuiEuropa Magazine – 27/12/2025

Dic 27, 2025
IN EVIDENZA

Federica Brignone si allena a Courmayeur, le immagini

Dic 27, 2025
Attualità IN EVIDENZA Salute & Scienza

Regione Piemonte: approvato il piano socio-sanitario 2025-2030

Dic 27, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x