Viabilità regionale, il Piemonte finanzia nuove opere: a Casale Monferrato 1.125.000 euro

La Regione Piemonte continua a investire sulla sicurezza e sull’efficienza della rete stradale regionale e provinciale: è stata approvata una delibera che stanzia complessivamente 1.575.000 euro per finanziare le progettazioni di fattibilità di interventi prioritari sulla viabilità. Con questo nuovo stanziamento la Regione Piemonte rafforza il proprio impegno nel garantire una rete stradale più moderna, sicura ed efficiente, capace di sostenere la mobilità delle persone e la competitività del sistema logistico.

Lo stanziamento ammonta a 1.125.000 euro sul 2025 e 450.000 euro sul 2026, consentendo di adeguare le progettazioni alla nuova normativa in materia di appalti. Gli interventi finanziati riguardano alcune opere considerate strategiche per il territorio piemontese: • SP 11 Novara-Vercelli: 180.000 euro – • SP 6 Piossasco: 60.000 euro; • circonvallazione Giaveno: 210.000 euro; • variante di Casale Monferrato: finanziamento complessivo di 1.125.000 euro, suddiviso tra le annualità 2025 e 2026, a seguito di una specifica richiesta della Provincia di Alessandria.

L’assessore Federico Riboldi

Così l’assessore Federico Riboldi: «Il finanziamento della tangenziale di Casale Monferrato rappresenta un passaggio fondamentale per la città e per tutto il Monferrato. È un’opera strategica, attesa da anni, che incide sulla sicurezza stradale, sulla qualità della vita dei cittadini e sullo sviluppo economico dell’area».