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Turismo, Mazzi: “Valorizzare territori per dare risposta a overtourism”

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Lug 10, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Nel titolo di questo incontro, di questo convegno, c’è già la sua missione: la forza dei territori è quello su cui noi stiamo puntando con il Ministero del Turismo”. Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a margine del seminario ECR-FdI “La forza dei territori – Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, in corso a Roma. “Lanceremo a brevissimo, il 30 luglio, il primo dei grandi cammini spirituali su cui lavoro da 20 anni, che è il Cammino di Francesco. È un cammino che era diviso fra 7 regioni, lo abbiamo unificato”.

xc7/sat/gsl

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