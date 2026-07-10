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L’ambasciatore Massolo: “Nel nuovo disordine mondiale sono necessarie contromisure”

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Lug 10, 2026
ISCHIA (ITALPRESS) – “Siamo passati da una situazione di collaborazione e di ordine tra gli Stati a una situazione in cui l’ordine non c’è e siamo in qualche modo durevolmente destinati a vivere in un clima di contrapposizione. Questo significa che dobbiamo trarne le conseguenze, dobbiamo avere delle contromisure, soprattutto per quanto riguarda la nostra difesa, dell’Italia e dell’Europa”. Lo afferma l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. “Sono felice che Ischia offra, da questo punto di vista, uno scenario incredibile per parlare di questi temi, con esponenti molto autorevoli della stampa internazionale”.sat/mca3
(fonte: Premio Ischia Internazionale di Giornalismo)

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