Cina: le interfacce cervello-computer non sono più fantascienza





Le interfacce cervello-computer non sono più fantascienza. Designate come uno dei settori chiave del futuro nel 15esimo Piano quinquennale della Cina, queste tecnologie in rapida crescita stanno già aiutando le persone colpite da paralisi a riconnettersi con il mondo in modi straordinari. Il Polo industriale del futuro dedicato alle interfacce cervello-computer di Shanghai mostra come l’innovazione all’avanguardia stia passando dai laboratori alla vita quotidiana. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/lcr (Fonte video: Xinhua)