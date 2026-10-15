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Turismo: Italia e Oman rafforzano la cooperazione

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Ott 15, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la cooperazione turistica tra Italia e Oman, puntando sulla crescita dei flussi, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del patrimonio culturale. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto a Villa Ada tra il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, e il ministro dei Beni Culturali e del Turismo del Sultanato dell’Oman, Ibrahim Al Busaidi. Il colloquio si inserisce nel solco della visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Oman, lo scorso gennaio, durante la quale il turismo era stato individuato tra i settori prioritari della collaborazione bilaterale. Al centro del confronto, le linee del Piano d’Azione Italia-Oman, che prevede iniziative per incrementare gli arrivi, promuovere il turismo sostenibile e culturale, valorizzare il patrimonio e rafforzare la formazione del personale del settore. Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento degli operatori privati, con incontri già programmati tra la delegazione omanita e le imprese italiane. Confermata, infine, la volontà di costruire una collaborazione strutturata tra i due Ministeri, con l’ambizione di fare dell’Italia la prima destinazione turistica per il mercato omanita.gsl

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