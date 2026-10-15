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Confindustria alza le stime del PIL 2026 all’1%, ma vede una frenata nel 2027

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Ott 15, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’economia italiana crescerà dell’1% nel 2026, oltre le attese, ma rallenterà allo 0,6% nel 2027. È la stima del Centro studi di Confindustria, contenuta nel rapporto autunnale sulle previsioni economiche, che evidenzia una crescita ancora fragile, esposta alle tensioni sui mercati e alle incertezze dello scenario internazionale. A pesare saranno soprattutto il costo dell’energia, l’inflazione e i tassi di interesse, fattori che rischiano di frenare consumi, investimenti e attività produttive. L’allarme degli economisti di Confindustria riguarda in particolare il petrolio: se il Brent dovesse raggiungere una media annua di circa 126 dollari al barile, la crescita del Pil italiano nel 2027 potrebbe essere completamente azzerata.

gsl

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