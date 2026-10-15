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Metano: l’UE propone il rinvio di un anno per le norme sull’import

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Ott 15, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha varato una proposta per posticipare di un anno l’attuazione di alcune norme del regolamento sul metano riguardanti le importazioni. L’obiettivo è alleviare la pressione sull’industria europea e sugli Stati membri. La modifica proposta riguarda gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli importatori di gas naturale, petrolio e carbone, oltre alle disposizioni relative alla comunicazione dei requisiti di intensità di metano, sia per gli importatori che per i produttori dell’Unione. Secondo la Commissione l’Europa si prepara ad affrontare un inverno difficile, caratterizzato da prezzi dell’energia elevati. Le tensioni sui mercati energetici globali, legate al conflitto in Medio Oriente, si ripercuotono sui mercati energetici europei, facendo lievitare i prezzi e rischiando di ridurre la disponibilità di gas e petrolio, con conseguenze negative per la competitività e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione. Il rinvio di un anno mira a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento di combustibili fossili importati. La proposta di modifica verrà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

gsl

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