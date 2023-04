Fiori, piante e idee per il giardino, l’orto e il frutteto.

Torna per la 31^ edizione primaverile la mostra mercato “Tre giorni per il giardino”, tra i più prestigiosi e rinomati appuntamenti annuali dedicati al florovivaismo nel nostro Paese, che si terrà al Castello e Parco di Masino, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Caravino (TO), da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio 2023, dalle ore 10 alle 18.

L’evento

Dedicato alla biodiversità, offrirà l’opportunità di incontrare i più qualificati vivaisti italiani e stranieri, che esporranno le migliori collezioni di alberi e arbusti per giardini e terrazzi, piante da frutto e da orto, piante da bacca, piante aromatiche ed erbe medicinali, frutti antichi, sementi rare, piante annuali, biennali e perenni da fiore; piante erbacee e arbustive, acidofile e decorative per la foglia, piante acquatiche, cactacee e succulente, piante alpine e da roccia e saranno disponibili per dare ai visitatori i migliori consigli per la cura del verde.

Gli incontri

La Tre giorni, come una grande “lezione di botanica a cielo aperto”, oltre a proporre dialogo e contatto diretto con i vivaisti, sarà arricchita da incontri con esperti, docenti e scrittori che contribuiranno ad approfondire il tema della perdita della biodiversità per la crisi ecologica e ambientale.



Tra i relatori: Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana; Francesco Ferrini, professore di Arboricoltura; Niccolò Reverdini, agricoltore e letterato; Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore; Giovanni Delù, giardiniere nel parco della Reggia di Versailles; Carlo Contesso e Gheo Clavarino progettisti e appassionati giardinieri; Gianpiero Gauna coltivatore nell’orto biodiverso di Isola Larga.

Info

Biglietti on line: www.tregiorniperilgiardino.it

Intero € 11; Ridotto (6-25), iscritti FAI, convenzioni € 5; bambini (0-5), residenti Caravino, disabili con accompagnatore gratuito.

Biglietti in loco, ingresso + visita al Castello: Intero € 16; ridotto (6-25) e convenzioni € 10; iscritti FAI € 5; bambini (0-5), residenti Caravino, disabili con accompagnatore gratuito.

Ingresso manifestazione + visita al Castello: intero € 21; ridotto (6-25) e convenzioni € 14; iscritti FAI € 8; bambini (0-5), residenti Caravino, disabili con accompagnatore gratuito.

Altre info, programma completo e acquisto biglietti: www.tregiorniperilgiardino.it; www.castellodimasino.it

Castello di Masino, via al Castello 1, Caravino (TO) – tel. 0125-778100; [email protected]

www.fondoambiente.it