Tornano le Bad Girls! Di nuovo ad Alessandria, sabato 29 aprile al Museo della Gambarina

La FIC, Federazione Italiana Cineforum, e Cineforum Rivista, presentano BAD GIRLS – Le cattivissime del cinema di tutti i tempi (e di tutti i generi), 4° appuntamento del nuovo ciclo di incontri in presenza, ciascuno della durata di 2 ore (15-17), in programma ad Alessandria presso il Museo “C’era una volta”, P.zza della Gambarina 1.

Il progetto

Dedicato alle cattivissime del cinema, dark lady, vampire, vamp, donne fatali, assassine, serial killer, vendicatrici, regine, mammine (e sorelline) care, è curato da Emanuela Martini, direttore responsabile di “Cineforum”, e vede la partecipazione di nomi illustri della critica contemporanea: Emanuela Martini, Pier Maria Bocchi, Luca Malavasi, Ilaria Feole, Barbara Rossi.

Sabato 29 aprile

“Mammine (e sorelline) care” (a cura di Emanuela Martini).

Un ramo della famiglia delle Bad Girls, non meno ricco di spunti e di figure interessanti, è quello delle mamme e delle sorelle. Qualcosa di più del mero rapporto di natura disfunzionale fra consanguinee, affonda le sue radici nelle zone più misteriose della mente e nei territori più impervi del mélo e del noir. Queste donne non sono dark ladies, non ambiscono a ricchezza, rivalsa o potere; sono mamme e sorelle che covano livori e desideri di controllo molto più profondi.

Prossimi appuntamenti

13/05/2023 – Regine e altre cattive di Disney & co. (a cura di Luca Malavasi)

27/05/2023 – Assassine, avvelenatrici, serial killer, vendicatrici (a cura di Barbara Rossi)

Info

[email protected]:

[email protected]

N.B.: Per aggiornamenti sui corsi consultare il sito: www.voceluna.altervista.org

Pagina FB di Voce della Luna: www.facebook.com/Voce/Luna

Pagina Instagram: associazione_lavocedellaluna