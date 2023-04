E’ stato un week end positivo quello che ha portato a termine Lorenzo Sammartano sul kartodromo di Franciacorta: il 13enne alessandrino, per fare esperienza nella categoria Junior, ha partecipato alla prima prova del Campionato svizzero del “Rotax Max Challenge” incamerando chilometri utili per i prossimi appuntamenti del tricolore.

Le buone sensazioni

Così il giovane Sammartano: “Con me c’erano i tecnici del team Lka e per questa occasione hanno stravolto gli assetti abituali. Franciacorta è una pista che mi piace molto perché si raggiungono velocità elevate: ho battagliato coi miei avversari e devo dire che mi sono anche divertito”.

I cambiamenti

Telaio e motore differenti da quelli usati nei primi due appuntamenti: si trattava di materiale più datato che però è servito molto per effettuare dei test comparativi. Già durante le prove il kartista alessandrino è riuscito a staccare il 7° tempo e in gara è arrivato un doppio 5° posto sotto la bandiera a scacchi.

Ha un po’ illuso la gara 3: Lorenzo è salito fino al 3° posto, mantenendolo per 9 giri. Poi ha forzato per andare a prendere i primi due, ma ha consumato troppo le gomme ed è finito 7°.

Contento ma non troppo

L’epilogo non è stato come si aspettava Lorenzo: “Ho stressato parecchio le gomme, in particolare la posteriore sinistra, e da lì ho avuto problemi in appoggio durante alcune curve. Sono comunque contento di aver girato quasi al limite e pazienza per il risultato finale. Ma se fosse stata una gara di campionato, l’avrei gestita diversamente”.

Il week end

È stato comunque indimenticabile: il mito Kimi Raikkonen era in pista a seguire il figlio e i ragazzi ovviamente non hanno perso l’occasione: Lorenzo Sammartano oltre alle foto ufficiali e ai selfies, si è fatto autografare il paracostole, un’occasione unica per stare vicino all’ultimo campione del mondo di Formula 1 con la Ferrari.