Rinviati i lavori al tunnel del Monte Bianco

Spiega Marco Bussone, presidente Uncem: “Ha prevalso il buonsenso, invocato da Uncem, per la sospensione dei lavori al tunnel del Monte Bianco, previsti dal 4 settembre al 18 dicembre, in attesa che sia ripristinata la piena operatività delle linee viarie e ferroviarie al Frejus e dall’Italia verso la Maurienne, bloccate dalla frana francese. Non è un ritardo, a nostro giudizio, ma una necessità, e ringraziamo chi ci ha lavorato, a partire dal Ministro Salvini e dall’omologo francese. Ora serve un serio ragionamento sui flussi, sui traffici, sulle opere, sul ruolo dei territori montani, in tutte le Alpi, per tutti i valichi e i tunnel. Sabato lo ribadiremo nel pomeriggio a Moncenisio, luogo simbolo. Perché le Alpi devono essere aperte. Le Alpi devono essere cerniera e non barriera dell’Europa più unita anche grazie ai transiti”.

