Regione Piemonte: i mezzi pubblici ed essenziali Euro 3 ed Euro 4 potranno circolare

È stata approvata la legge che scongiura il rischio di fermare molti mezzi pubblici in Piemonte.

La norma consente la circolazione costante dei veicoli euro 3 ed euro 4 che svolgono servizi essenziali per la collettività, compresi i mezzi per il trasporto pubblico locale. Questo, purché abbiano installato il dispositivo “move-in” e anche se non sono dotati di filtro anti particolato. Il provvedimento consente di avere servizi essenziali, soprattutto nei territori più disagiati, ed è fondamentale che anche i privati si adeguino per garantire servizi pubblici efficienti e non inquinanti.

L’assessore Marco Gabusi ha spiegato: “In questi anni c’è stato un piano per la sostituzione dei mezzi pubblici con altri meno inquinanti. Ma ci vuole tempo. Il piano regionale avrebbe voluto che i bus euro 3 ed euro 4 circolassero col filtro antiparticolato, ma non si possono installare perché prendono fuoco. È necessario proseguire il servizio, anche se dovessero scattare i semafori ambientali nella Pianura Padana”.