Commento positivo di Coldiretti Alessandria per lo stanziamento di 19 milioni di euro, dopo il decreto firmato dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che disciplina la concessione di aiuti economici per le aziende della filiera danneggiate

“Si tratta di un sostegno importante per le aziende, ma ribadiamo l’importanza di intervenire con decisione nell’eradicazione della malattia trasmessa dai cinghiali, difendendo un sistema produttivo centrale per l’economia del Paese. L’eccessiva presenza di animali selvatici è una vera e propria emergenza nazionale e incide sulla sicurezza delle persone”, ha affermato il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco.

In regione e in provincia

La situazione mette a rischio la filiera suinicola piemontese (3.000 aziende, 1.200,000 capi, 400 milioni di fatturato) e quella provinciale (400 stalle, 30.000 capi). Spiega il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco: “Una decisione che arriva a poche settimane dall’aver accolto la proposta di Coldiretti di far scendere in campo l’esercito per fermare l’invasione dei 2,3 milioni di cinghiali presenti in Italia che causano incidenti, provocano danni alle coltivazioni e diffondono malattie. Un’azione che Coldiretti aveva chiesto da tempo, insieme ai ristori”.

Domandona finale: sono 2 anni che in Italia c’è questo problema. Tavoli aperti ovunque, riunioni, convegni. Montagne di parole.

E montagne di soldi spesi per soluzioni improbabili che servono a nulla. Si ammazzano decine di migliaia di maiali, si ristorano gli allevatori. Ma nessuno fa la cosa più ovvia: sparare ai cinghiali. Vi pare normale?