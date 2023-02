Presentato il progetto per la nuova strada extraurbana che collega Novara e Vercelli

Una nuova strada per collegare più velocemente Novara e Vercelli. E’ stato consegnato la scorsa settimana a Vercelli il nuovo progetto per la “Superstrada Novara-Vercelli”, via extraurbana che collegherà i due capoluoghi, riducendo i tempi e la congestione del traffico, evitando i centri abitati.

Il progetto

Sostenuto dalla Regione Piemonte, prevede la realizzazione di circa 11 km a 2 corsie per senso di marcia, separate da spartitraffico, servendo una popolazione di circa 300.000 abitanti. L’iter iniziò nel 2019, con la Regione che finanziò progettazione e una parte dell’opera, anticipando 50 milioni di euro, invitando le Province di Novara e Vercelli a partecipare.

I commenti

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore a Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi hanno detto questo: “Vercelli e Novara sono province baricentriche sull’asse Torino-Milano, ad alta densità di trasporto. Con questo nuova opera riusciremo ad agevolare l’attività di molte aziende del territorio, avvicinando due poli dell’Università del Piemonte Orientale e garantendo un collegamento veloce con la nuova città della Salute di Novara in fase di progettazione”.

Federico Binatti, presidente Provincia di Novara: “’Infrastruttura prioritaria e strategica, collegamento adeguato e sicuro tra le due province, rispondente alle esigenze del mondo produttivo”.

Alessandro Canelli, Sindaco di Novara: “Un legame fra due territori che riguarderà i servizi sanitari, alla luce della nuova Città della Scienza e della Salute che sarà hub del Piemonte Orientale”.

Davide Gilardino, presidente Provincia di Vercelli: “Vercelli e Novara non sono mai state così vicine: con la nuova superstrada sarà possibile collegare i due capoluoghi in poco più di 10 minuti”.

Andrea Corsaro sindaco di Vercelli: “Gli esiti saranno significativi in termini di agevolazione del traffico veicolare, pertanto tutte le attività economiche e commerciali del territorio ne trarranno beneficio”.