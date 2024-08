Passeggiate a cavallo in riva al lago di Como

Le passeggiate a Cavallo al Lago di Como, in uno dei laghi più belli ed eleganti d’Italia, è una delle proposte di Club Cavallo Italia che offre sempre il meglio per le passeggiate a cavallo.

Iniziamo con alcune curiosità: il lago di Como è il lago più profondo d’Italia, è stato il preferito dagli aristocratici dall’epoca romana ad oggi, resta una delle mete turistiche più privilegiate tanto che, nel 2014, è stato definito il lago più bello del mondo dal quotidiano online “The Huffington Post” per il suo clima unico ed i suoi borghi e ville di alto prestigio. Il lago di Como ha un’imbarcazione a remi tipica, chiamata il Battel ed è stato reso famoso da Alessandro Manzoni, che ambientò il romanzo “I Promessi Sposi” sulla sponda di Lecco.

Prima di andare a Cavallo al Lago di Como, vi invitiamo a conoscere le bellezze di questo magnifico

lago per poter decidere dove fare la vostra magnifica e rilassante passeggiata a cavallo. Iniziamo con la visita alla città di Como, che dà il nome al lago, con i suoi magnifici monumenti ed il suo bellissimo centro storico, con suggestivi e unici scorci e, se i battelli e gli aliscafi sono un’ottima idea per ammirare le sponde del lago, da Como è possibile usare la funicolare che collega Como a Brunate e godere di un meraviglioso panorama. Inaugurata nel 1894 il viaggio con la funicolare è piuttosto breve: inizia in galleria e prosegue all’esterno con due piccole carrozze che si arrampicano per poco più di 1 km e, in 7 minuti, si arriva a Brunate, piacevole luogo di villeggiatura chiamato il balcone delle Alpi per il panorama che si ammira, da Como al Monviso e al Monte Rosa. Unica nel suo genere in tutta Europa, è tra le attrazioni più famose ed emozionanti di Como.

Lasciamo Como e ci dirigiamo verso le eleganti ed affascinanti città sul lungolago, come Cernobbio, il cui nome deriva da un antico convento cluniacense costruito attorno all’anno 1000, famosa, oltre che per i suoi paesaggi incantevoli, per la meravigliosa Villa Erba, costruita nel 1898, e per la magnifica cinquecentesca Villa d’Este (ribattezzata dalla Principessa del Galles, Carolina di

Brunswick, in onore alle sue presunte origini estensi) e trasformata nel 1873 in un lussuoso hotel

con arredi principeschi ed un bellissimo giardino all’italiana con vista sul lago.

Per continuare la passeggiata a cavallo al lago di Como è a vostra disposizione la nostra pagina: https://clubcavalloitalia.shop/horseback-riding-on-como-lake/.

Email: [email protected] Noi rispondiamo sempre, a tutti.