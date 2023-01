Inflazione e impennata dei prezzi: ecco la ‘top ten’ degli aumenti nel carrello della spesa 2022

L’analisi della Coldiretti, elaborata su dati Istat, ha registrato gli aumenti della spesa degli italiani, in termini assoluti, nel corso dell’anno 2022. Eccoli.

Aumenti spesa alimentare 2022

Pane, pasta e cereali: +2,6 miliardi Carni: +2,2 miliardi Verdura: +2,3 miliardi Latte, formaggi e uova: +1,8 miliardi Pesce: +1 miliardi Frutta: +0,9 miliardi Oli e grassi: +0,8 miliardi Bevande analcoliche: +0,8 miliardi Zucchero, confetture miele e cioccolato: +0,4 miliardi Salse, sale, piatti pronti e alimenti per bambini:+0,2 miliardi

Le contromisure

Per difendersi dagli aumenti l’81% degli italiani ha preso l’abitudine di fare una lista ponderata degli acquisti da effettuare per mettere sotto controllo le spese d’impulso, secondo l’analisi Coldiretti/Censis che evidenzia come siano cambiati anche i luoghi della spesa con il 72% degli italiani che si reca e fa acquisti nei discount, mentre l’83% punta su prodotti in offerta, in promozione.

I commenti

Il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco si sofferma sui motivi: “La pandemia prima e la guerra poi, hanno dimostrato che la globalizzazione spinta ha fallito e servono rimedi immediati e un rilancio degli strumenti europei e nazionali che assicurino la sovranità alimentare, riducano la dipendenza dall’estero e garantiscono un giusto prezzo degli alimenti per produttori e consumatori. Bisogna raddoppiare da 5 a 10 miliardi le risorse destinate all’agroalimentare nel PNRR, spostando fondi da altri comparti per evitare di perdere i finanziamenti dell’Europa”.

Sulla stessa linea il suo direttore Roberto Bianco: “Nell’ambito del PNRR abbiamo presentato, tra l’altro, progetti di filiera per investimenti dalla pasta alla carne, dal latte all’olio, dalla frutta alla verdura con più di 50 proposte e migliaia di agricoltori, allevatori, imprese di trasformazione, università e centri di ricerca coinvolti”.