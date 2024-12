Erasmus+, nel 2023 sostegno a 32.000 progetti

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha presentato la Relazione Annuale Erasmus+ 2023, mettendo in evidenza i risultati ottenuti dal programma e il suo ruolo nel promuovere l’apprendimento permanente e la cooperazione. Il documento pone l’accento su temi centrali come l’inclusione sociale, la transizione verde e digitale e il rafforzamento dei valori fondamentali dell’Unione Europea. Particolare attenzione è stata riservata ai progetti che affrontano le conseguenze della guerra in Ucraina, finanziando iniziative per sostenere la cooperazione nell’apprendimento. Erasmus+, istituito nel 1987 come programma per la mobilità degli studenti universitari, è oggi un riferimento per tutti i settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Con un bilancio di oltre 4,5 miliardi di euro, aumentato del 12% rispetto al 2022, Erasmus+ ha sostenuto quasi 32.000 progetti, coinvolgendo 84.500 organizzazioni. Le azioni di mobilità hanno permesso a più di 1,3 milioni di partecipanti – tra studenti, insegnanti, giovani e operatori sportivi – di vivere esperienze formative. Dal 1987, il programma ha coinvolto 15 milioni di persone.

