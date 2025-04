CIA e Confagricoltura chiedono l’accesso dei mezzi agricoli sulla Tangenziale di Alessandria

Cia Alessandria-Asti e Confagricoltura Alessandria commentano positivamente il Tavolo tecnico svolto in data 1° aprile in Prefettura ad Alessandria per la tangenziale, il cui accesso è interdetto ai mezzi agricoli che devono quindi transitare in città, nei pressi dell’Ospedale, per raggiungere i raccordi. Una cosa, apparentemente, senza senso.

Su tale tema le organizzazioni agricole richiedono da molti anni la revisione del piano viabile della tangenziale, ripristinando l’utilizzo della tangenziale per evitare il traffico urbano ed evitando sia di intasare la città, sia di allungare i percorsi dei mezzi agricoli. Anche qui, una scelta apparentemente plausibile e ragionevole. Speriamo che chi deve decidere… capisca.

LE PAROLE – Dichiarano le presidentesse Daniela Ferrando (CIA) e Paola Sacco (Confagricoltura): «Evidenziamo nuovamente la richiesta di ascolto, e un intervento ai Tavoli di lavoro, per ripristinare il flusso viabile agricolo sulla tangenziale. Le iniziative si erano arenate perché l’ANAS non riteneva opportuno declassificare la strada, ma è una esigenza sia per il mondo agricolo, sia per il traffico urbano».

Quando si dice ‘la burocrazia uccide’…