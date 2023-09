Autostrade A21 e A26: chiusure temporanee notturne da martedì 5 a giovedì 7 settembre

L’Ufficio Stampa del Comune di Alessandria ha alcune comunicazione da Autostrade per l’Italia Spa in merito alle chiusure temporanee di tratti autostradali per ragioni diverse.

Al fine di consentire il transito di trasporti eccezionali in presenza di uno scambio di carreggiata si renderà necessario alla chiusura notturna del tratto compreso tra l’intersezione A26/A21 e Casale Monferrato Sud alternativamente in entrambe le direzioni, compresi gli accessi alle Aree di Servizio Monferrato, disciplinando la circolazione stradale, perciò viene disposta la chiusura in A26 del tratto compreso tra l’intersezione A26/A21 e Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce dalle ore 22 di martedì 5 alle ore 5 di mercoledì 6 settembre.

Il traffico proveniente da Genova, deviato obbligatoriamente sull’autostrada A21 in direzione Piacenza, potrà uscire al casello di Alessandria Ovest (A21) oppure potrà uscire anticipatamente al casello di Alessandria Sud. Il traffico proveniente dalla A21 potrà uscire dal casello Alessandria Sud, oppure al precedente casello Alessandria Ovest (A21); in entrambi i casi di potrà rientrare in autostrada dal casello di Casale Monferrato Sud.

Sempre per consentire il transito di trasporti eccezionali di cui sopra, viene disposta anche la chiusura in A26 del tratto compreso tra Casale Monferrato Sud e l’intersezione A26/A21 in direzione Genova dalle ore 23 di mercoledì 6 alle ore 5 di giovedì 7 settembre.

In questo caso il traffico proveniente da Gravellona Toce dovrà uscire dal casello di Casale Monferrato Sud e potrà rientrare dai caselli di Alessandria Ovest (A21) ovvero di Alessandria Sud (A26).

Inoltre, per consentire l’esecuzione di un intervento da parte della società SATAP, si procederà alla chiusure notturne tra la A26, ramo di intersezione tra questa (in entrambe le direzioni) e la A21 in direzione Piacenza dalle ore 22 di mercoledì 6 alle ore 6 di giovedì 7 settembre.

I veicoli provenienti da Genova e da Gravellona Toce non potranno imboccare l’autostrada A21 in direzione Piacenza, ma potranno dirigersi verso Torino dove potranno uscire al casello di Felizzano, per poi riprendere il percorso originario.