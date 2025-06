Guerra in Ucraina; attacco russo su Kharkiv, 3 morti e 64 feriti

KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alla comunità internazionale “di non rinviare nuove decisioni che potrebbero complicare la situazione per la Russia”. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha così commentato l’attacco effettuato nella notte dalle forze russe a Kharkiv in cui 64 persone sono rimaste ferite e tre sono morte. “A Kharkiv sono in corso i lavori dopo l’attacco notturno degli “shahid” russi. L’attacco ha colpito case comuni. Ad oggi, si contano 64 feriti, tra cui nove bambini. Purtroppo, tre persone sono morte. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Ci sono stati molti incendi in città, ma, come sempre, i nostri soccorritori del Servizio di Emergenza Statale ucraino hanno lavorato rapidamente – ha dichiarato il presidente ucraino – Ringrazio anche i servizi comunali, la Polizia Nazionale e tutti coloro che aiutano per la loro tempestività. Ogni nuovo giorno ora significa nuovi vili attacchi da parte della Russia, e quasi ogni attacco è indicativo. La Russia merita una maggiore pressione, con letteralmente ogni colpo alla vita quotidiana dimostra che la pressione non è sufficiente. E non dobbiamo avere paura, non dobbiamo rimandare nuove decisioni che potrebbero complicare la situazione per la Russia. Senza questo, non si ricorrerà alla vera diplomazia. E questo dipende principalmente dagli Stati Uniti e dagli altri leader mondiali. Chiunque abbia chiesto la fine delle uccisioni e la diplomazia deve agire”, ha concluso Zelensky.

mca1/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)