Autostrada Asti-Cuneo: dal 1° giugno si circola tra Roddi e Verduno su entrambe le carreggiate

Giovedì 1° giugno aprirà al traffico la seconda carreggiata dell’autostrada Asti- Cuneo, nel tratto tra Roddi e Verduno, e sarà così percorribile su 2 corsie per senso di marcia.

I commenti

L’ad della Asti-Cuneo, Bernardo Magrì, spiega: “La conclusione del 1° lotto dell’autostrada rappresenta un importante di cui siamo soddisfatti. Uno sforzo straordinario che vogliamo replicare con l’avvio dei lavori del 2° lotto, intenzionati a concludere i lavori nel 2024”.

Il presidente della società, Giovanni Quaglia, si mostra soddisfatto: “Si intravede la conclusione di un’opera importante per il territorio. Continuiamo a lavorare per mettere la parola fine a questo complesso percorso”.

Gongolanti il presidente regionale Cirio e l’assessore Gabusi: “Quando ci siamo insediati abbiamo trovato l’autostrada ferma, senza risorse e senza autorizzazioni per finire i lavori. Il via libera per completare l’opera, arrivato il 19 aprile, consente l’avvio dei lavori sull’ultimo lotto senza interruzioni”.