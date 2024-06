Autostrada A26, le chiusure notturne della settimana da stasera, lunedì 3, a venerdì 7 giugno

Il traffico potrà uscire anticipatamente alla stazione di Vercelli Est o Vercelli Ovest (D36) e rientrare in autostrada a Casale Monferrato nord.

Dalle ore 22 di lunedì 3 giugno alle ore 6 di martedì 4 giugno

Inoltre sarà chiuso lo svincolo in uscita di Casale Monferrato Sud in entrambe le direzioni.



In alternativa si possono utilizzare le entrate e l’uscita di Casale Monferrato Nord (solo per chi proviene da Genova) per la chiusura concomitante del tratto Bivio A26/ D36- Casale Monferrato Nord.