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Alessandria: il Giro d’Italia ha dimostrato che modificare la viabilità si può

DiRaimondo Bovone

Giu 2, 2026 , , , , , ,

Continua l’infinita polemica sulla viabilità in città: il cosigliere di minoranza in Consiglio Comunale, Maurizio Sciaudone, sottolinea come il successo e la partecipazione della ‘partenza di tappa’ da Alessandria abbia mostrato la grande partecipazione della gente e la capacità concreta di modificare la viabilità sugli spalti da parte del Comune. E pure in fretta.
Spiega Sciaudone: “Questo fa capire che quando c’è volontà c’è azione. Così come già discusso negli anni, spero che l’intenzione sia di proseguire in questa direzione”.

Partendo proprio dall’evento rosa, Sciaudone incita a non fermarsi, proseguendo nella modifica della viabilità della SR10 che collega Alessandria con Marengo: “La mozione sulle problematiche di viabilità relative al Retail Park, forse potrebbe arrivare ad una soluzione. Ad oggi l’assessore Serra si è preso l’incarico di risolvere la situazione, ma non è un problema da poco, se si pensa che in quella zona ci sono varie attività commerciali, oltre a ristoranti, che sono dall’altra parte della SR10, ovvero la parte opposta al Retail Park. L’attraversamento pedonale è particolarmente difficile: essendo una strada molto trafficata, non sarebbe sicuro attraversarla, ma per raggiungere certe attività commerciali di fronte non ci sarebbero altri modi”.

Alla fine Sciaudone propone anche una soluzione: “Restringere le carreggiate, per evitare inversioni pericolose e assolutamente vietate, oppure inserire uno spartitraffico, come in via Giordano Bruno. Chiedo l’impegno della Giunta Comunale e dell’Assessorato competente di installare semafori intelligenti, salvagenti spartitraffico o passerelle ciclo pedonali, per rendere la strada più sicura e percorribile a tutti”.

Maurizio Sciaudone

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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