Alessandria: il Giro d’Italia ha dimostrato che modificare la viabilità si può

Continua l’infinita polemica sulla viabilità in città: il cosigliere di minoranza in Consiglio Comunale, Maurizio Sciaudone, sottolinea come il successo e la partecipazione della ‘partenza di tappa’ da Alessandria abbia mostrato la grande partecipazione della gente e la capacità concreta di modificare la viabilità sugli spalti da parte del Comune. E pure in fretta.

Spiega Sciaudone: “Questo fa capire che quando c’è volontà c’è azione. Così come già discusso negli anni, spero che l’intenzione sia di proseguire in questa direzione”.

Partendo proprio dall’evento rosa, Sciaudone incita a non fermarsi, proseguendo nella modifica della viabilità della SR10 che collega Alessandria con Marengo: “La mozione sulle problematiche di viabilità relative al Retail Park, forse potrebbe arrivare ad una soluzione. Ad oggi l’assessore Serra si è preso l’incarico di risolvere la situazione, ma non è un problema da poco, se si pensa che in quella zona ci sono varie attività commerciali, oltre a ristoranti, che sono dall’altra parte della SR10, ovvero la parte opposta al Retail Park. L’attraversamento pedonale è particolarmente difficile: essendo una strada molto trafficata, non sarebbe sicuro attraversarla, ma per raggiungere certe attività commerciali di fronte non ci sarebbero altri modi”.

Alla fine Sciaudone propone anche una soluzione: “Restringere le carreggiate, per evitare inversioni pericolose e assolutamente vietate, oppure inserire uno spartitraffico, come in via Giordano Bruno. Chiedo l’impegno della Giunta Comunale e dell’Assessorato competente di installare semafori intelligenti, salvagenti spartitraffico o passerelle ciclo pedonali, per rendere la strada più sicura e percorribile a tutti”.

Maurizio Sciaudone