IN EVIDENZA

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 2/6/2026

Di

Giu 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nella tredicesima puntata di Power Talks – Il potere della comunicazione, il format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini ha raccolto le voci dei protagonisti del Forum del Turismo del Tigullio per approfondire il ruolo strategico della comunicazione nello sviluppo dei territori con un focus su turismo, musica, grandi eventi. Con gli interventi di Tiziana Beghin, assessore al Turismo del comune di Genova, di Nicolò Sasso, founder di OPS Eventi, e di Roberta Pinotti, presidente della Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, il confronto ha mostrato come la comunicazione sia oggi una leva decisiva per valorizzare città, competenze e nuove economie. Dal concerto di Charlotte de Witte a Genova alla crescita del turismo culturale, fino alla dimensione subacquea come nuova frontiera industriale e tecnologica, emerge una visione chiara: i territori non si promuovono più soltanto con le parole, ma con eventi e contenuti capaci di generare attenzione.

col3/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

2 Giugno, Mattarella depone una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto

Giu 2, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria: il Giro d’Italia ha dimostrato che modificare la viabilità si può

Giu 2, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

2 Giugno, il video della Camera di Commercio di Roma per celebrarlo

Giu 2, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 2/6/2026

Giu 2, 2026
IN EVIDENZA

2 Giugno, Mattarella depone una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto

Giu 2, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria: il Giro d’Italia ha dimostrato che modificare la viabilità si può

Giu 2, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

2 Giugno, il video della Camera di Commercio di Roma per celebrarlo

Giu 2, 2026