Arianna Sighel “Stagione difficile, l’argento ai Giochi è un bel riconoscimento”

Feb 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La medaglia d’argento è stata sicuramente un bel riconoscimento per la stagione che abbiamo avuto perché è stata un po’ in salita, ci abbiamo messo tempo a trovare le sensazioni giuste e a capire come gestire le dinamiche di gara. Siamo state brave, abbiamo capito che ci meritiamo un posto tra le migliori e speriamo di aver trasmesso qualcosa, soprattutto ai bambini.Se anche solo un bambino si è avvicinato allo sport in generale è comunque una vittoria”. Lo ha dichiarato la pattinatrice azzurra Arianna Sighel, medaglia d’argento nello short track nella staffetta femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Sapevamo che avevamo le capacità per raggiungere una medaglia però lo short track è imprevedibile, tra squalifiche e cadute tutto può succedere, quindi non c’era niente di scontato. Secondo me nessuna squadra in finale era imbattibile, infatti io personalmente pensavo che il Canada sarebbe stata la squadra più difficile da battere e in realtà la Corea si è dimostrata al di sopra delle aspettative, quindi è un po’ il nostro sport, è il bello e il brutto dello short track”.

